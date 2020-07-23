Диетолог назвала эффективный диетический продукт

Москва, 23 июля. Вопрос о том, как сбросить лишние килограммы и постройнеть, беспокоит большую часть человечества. Диетологи советуют здоровое и полноценное питание, спорт и хороший сон, а также нередко рассказывают о самых полезных диетических продуктах. Один из них — богатый белком и доступный буквально с огорода горох.

По словам специалиста в области диетического питания Ольги Кондратенко, зеленый горох очень полезен в качестве профилактики онкологических заболеваний, а также для улучшения функционирования головного мозга. Он также хорош для похудения, ведь в зеленом горошке, как и других бобовых, содержится немного калорий, но в то же время достаточное количество растительного белка. Поэтому блюда с горошком нередко назначают для похудения.

Горошек полезен не только во время диеты и улучшения работы мозга, он также положительно сказывается на процессе образования крови, предупреждает проблемы в желудочно-кишечном тракте и развитие атеросклероза.

«Большое количество витаминов группы B, C, PP, E, A, K, таких макроэлементов, как калий, магний, фосфор, железо, селен. Например, первые два положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку стабилизируют артериальное давление», — говорит диетолог.

В состав горошка входит селен, являющийся отличным антиоксидантом, выводящим свободные радикалы, а значит спасающим от рака и старения. Также продукт помогает процессу укрепления костей. При этом горох не рекомендуется людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией и в послеоперационное время. Чрезмерное употребление зеленого горошка, как и других бобовых, грозит метеоризмом.