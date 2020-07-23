Россиянам могут разрешить инвестировать пенсии в золото

Москва, 23 июля. Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить инвестировать средства россиян в драгоценные металлы.Об этом рассказал журналистам председатель комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков

По его словам, законопроект об этом будет внесен в Госдуму на следующей неделе. Документ расширит список перечень инструментов, в которые ПФР могут инвестировать накопления граждан. Сейчас в этот список входят государственные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, депозиты в валюте и рублях, ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению или публичному обращению в РФ.

Планируется, что в него войдут также клиринговые сертификаты участия, которые формируются на Московской бирже, депозиты с центральным контрагентом которых.

«Драгоценные металлы хотим добавить в число инструментов, в которые могу инвестироваться средства НПФ», — добавил он в комментарии «Парламентской газете».

Ранее экономист Константин Юрченко в беседе с URA.RU рассказал, что с помощью негосударственных пенсионных фондов можно накопить большую пенсию. Специалист отметил,что такой вариант чреват определенными рисками, но пока поводов сомневаться в стабильности НПФ не было.