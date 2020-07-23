Дмитрий Тарасов нагрубил журналисту после дебоша в самолете

Москва, 23 июля. Игрок футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов не стал комментировать журналисту инцидент, произошедший в самолете Казань – Москва.

В ответ на соответствующие вопросы спортсмен нагрубил представителю СМИ.

«А вы кто, чтобы задавать мне вопросы вообще?» — заявил Тарасов в разговоре с журналистом Пятого канала.

О дебоше, который в самолете устроил футболист вместе со своими спутниками, сообщили очевидцы. По их свидетельству, компания шумно вела себя, распивала алкоголь и не реагировала на замечания бортпроводников.

После того, как один из пассажиров решил снять происходящее на телефон, Тарасов принялся скандалить.