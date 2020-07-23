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Финансист назвал цель идеи запретить выдачу кредитов через мобильное приложение

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Финансист раскритиковал запрет выдавать кредиты через мобильное приложение

Москва, 23 июля. Предложение запретить выдачу кредита через мобильные приложения является попыткой автора инициативы пропиариться, считает председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» и президент НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, запрет выдавать кредиты через приложение сравним с отменой денег.

«Если у людей нет денег, но есть проблемы с ними, то давайте тогда и деньги запретим. Потому что, если у кого-то есть проблемы с мобильным приложением, то в этом мобильное приложение виновато?» — отметил он в комментарии телеканалу «360».

Мехтиев добавил, что запрет на кредитование через приложения не связан с безопасностью, поскольку мошенники узнают номер карты и пин-код через звонки. Финансист отметил, что автор инициативы хотел привлечь к себе внимание.

«Поэтому можно сказать прямо: человек, просто-напросто хочет привлечь к себе интерес», — уверен Мехтиев.

Кроме того, он обратил внимание, что ЦБ не имеет права выступать с законодательной инициативой, поскольку это сфера гражданско-правовых отношений.

Ранее глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. По его словам, мошенники используют разные пути для доступа к мобильным приложениям граждан, но всегда действуют по одной отработанной схеме, отметил автор инициативы.

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