Финансист назвал цель идеи запретить выдачу кредитов через мобильное приложение

Москва, 23 июля. Предложение запретить выдачу кредита через мобильные приложения является попыткой автора инициативы пропиариться, считает председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» и президент НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, запрет выдавать кредиты через приложение сравним с отменой денег.

«Если у людей нет денег, но есть проблемы с ними, то давайте тогда и деньги запретим. Потому что, если у кого-то есть проблемы с мобильным приложением, то в этом мобильное приложение виновато?» — отметил он в комментарии телеканалу «360».

Мехтиев добавил, что запрет на кредитование через приложения не связан с безопасностью, поскольку мошенники узнают номер карты и пин-код через звонки. Финансист отметил, что автор инициативы хотел привлечь к себе внимание.

«Поэтому можно сказать прямо: человек, просто-напросто хочет привлечь к себе интерес», — уверен Мехтиев.

Кроме того, он обратил внимание, что ЦБ не имеет права выступать с законодательной инициативой, поскольку это сфера гражданско-правовых отношений.

Ранее глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. По его словам, мошенники используют разные пути для доступа к мобильным приложениям граждан, но всегда действуют по одной отработанной схеме, отметил автор инициативы.