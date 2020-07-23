В ДНР возбудили десять уголовных дел против украинских силовиков

Донецк, 23 июля. Генпрокуратура ДНР возбудила 10 уголовных дел в отношении украинских силовиков после обстрелов 21 и 22 июля, передает пресс-служба ведомства.

Действия бойцов ВСУ в ДНР квалифицируют как террористический акт.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется 10 уголовных дел, возбужденных в отношении командиров 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 35-й отдельной бригады морской пехоты», — отмечается в сообщении.

Санкция по статье «теракт» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Обстрелы 21–22 июля затронули подконтрольные ДНР территории Горловки, Коминтерново и Веселого.