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Зуева показала дочь от Козловского

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Зуева показала дочь от Козловского

Москва, 23 июля. Режиссер и актриса Ольга Зуева редко публикует личные фото в социальных сетях и еще реже рассказывает о своей жизни. Недавно звезда выложила совместное фото с новорожденной дочерью от известного российского актера и секс-символа Данилы Козловского.

Судя по снимкам, пока отец девочки трудится над съемками киноленты о событиях на Чернобыльской АЭС, Зуева тихо и спокойно растит малышку в Штатах. Звезда, как и многие российские селебрити, на поздних сроках беременности отправилась в США, где в частной элитной клинике родила Козловскому наследницу.

Зуева показала дочь от Козловского

Малышку пара решила назвать необычно — Ода-Валентина. Первая часть имени девочки расшифровывается как Ольга, Данила и Amour (любовь). После рождения дочки пара решила, что им лучше остаться на некоторое время в Нью-Йорке, чтобы не рисковать ее здоровьем при переездах. Жить в Америке не в новинку для Зуевой — с 15 лет новоиспеченная мама жила то в Европе, то в США, то в Японии, работая моделью по контракту. Также девушка играла эпизодические роли в американских фильмах. Вместе с Козловским Ольга снялась в киноленте «Тренер».

«Счастье в панаме», — подписала снимок с дочерью. 

«Ольга, вы расцвели в материнстве», – пишут фанаты девушки в соцсетях.

«Как вы хорошо выглядите! Вам очень идет быть мамой», – радуются за Зуеву фолловеры.

Многие отмечают, что всегда худощавая и сухая модель немного поднабрала вес после родов, но это ее нисколько не портит, а даже наоборот. А на днях в желании снова родить призналась другая модель и певица Анна Седокова. Буквально вчера баскетболист Янис Тимма сделал исполнительнице предложение, на которое она ответила однозначным «да». Седокова сообщила, что не исключает рождения четвертого ребенка уже от нового мужа.

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