Банк России объяснил, как понять, что с клиентом общается мошенник

Москва, 23 июля. Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев предупредил о новой схеме мошенничества со вкладами.

По его словам, мошенники сообщают пользователям, что якобы деньги на их депозите находятся в опасности. Злоумышленники просят клиентов срочно перевести средства якобы на безопасный счет.

При этом, как отметил представитель Центробанка, мошенники всегда пытаются мотивировать свою жертву «прямо здесь и сейчас», чтобы она не успела опомниться.

«Это очень важный момент, который можно отловить, когда против вас работают злоумышленники. Если на вас начинают давить, если вам предлагают прямо здесь и сейчас принять решение, это один из явных признаков мошенничества», — объяснил Сычев, выступая на «Дальневосточном МедиаСаммите».

По его словам, сейчас фокус внимания мошенников сместился с пожилых людей на россиян в возрасте от 25 до 45 лет. При этом многие данные о гражданах злоумышленники берут из социальных сетей.

Ранее в Банке России рассказали о схеме мошенничества с помощью безадресной финансовой рекламы.