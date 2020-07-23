Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами

Москва, 23 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о пулеметах, с которыми он запечатлен на фотографиях, появившихся в социальных сетях.

По его словам, два пулемета принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Напомним, Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список». Как заявил американский госсекретарь Майк Помпео, причиной такого решения стала якобы имеющая место быть «причастность» Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека».

«Мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — ответил глава Чечни и опубликовал снимок, на котором он находится в комнате для хранения оружия.

Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» решил пояснить, что за пулеметы у него в руках. По его словам, «многие задавались вопросом о законности его хранения».

«Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции», — указал он.

По словам Рамзана Кадырова, он лично сам проверяет, как личный состав выполняет правила содержания оружия. Он обратился к пользователям Сети с просьбой не переживать и не волноваться, так как «оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы».