Старейший ботанический сад России жалуется на кражи после выхода из карантина

Москва, 23 июля. Московский Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород», как и другие общественные места столицы, был закрыт на карантин в течение трех месяцев. После открытия сотрудники сада неожиданно столкнулись с варварством и хищениями. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в «Аптекарском огороде» сейчас наблюдают крупнейшую волну краж, какой не было на протяжении нескольких десятков лет — воруют не только ценные растения, но даже таблички.

По словам садовников, за последние дни из сада похитили дорогие луковицы лилий, хосты и верески.

«Мы в полном шоке и недоумении, — написали сотрудники в социальной сети «Аптекарского огорода». — Из уникального Городского сада для пчел варварски украдены очень дорогие луковицы лилий — негодяи выкопали все луковицы и засунули оторванные цветоносы обратно в землю. Кроме того, из крупнейшего в России Садика хост, открытого совсем недавно, сворованы миниатюрные растения. Из сада пропали редкие верески. Вынесли даже всеми любимую табличку «В теплой водичке пираньи ждут ваши ручки».

В администрации сада добавляют, что кражи происходят на фоне тяжелого финансового кризиса в «Аптекарском огороде» из-за длительного закрытия сада в период борьбы с коронавирусом. Во время пандемии руководству пришлось полностью ликвидировать охрану, сейчас она работает на входах и выходах и в оранжереях.

«Но дело даже не в охране, — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм в беседе с ФАН. — Будто что-то изменилось в психологии людей. Я всегда высоко оценивал культуру наших посетителей. У нас никогда не было электрификации, камер, расставленных по саду. Невозможно установить наблюдение за каждым цветком. У нас всегда была душевная обстановка, атмосфера доверия между посетителями и сотрудниками. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем – беспрецедентно. Возможно, это даже ночное хищение из-за ограды, а не варварство именно посетителей – сейчас сложно сказать».

По словам директора «Аптекарского огорода», примерный убыток от краж составляет 50-100 тысяч рублей. Но и это не сравнится с потерями, которые сад понес из-за пандемии – их оценивают в 50 млн рублей дохода, не полученного от мероприятий, экскурсий и билетов за вход. В карантине ботанический сад пропустил пиковое время цветения нарциссов, магнолий, гиацинтов, черемухи, сакуры и миндаля, рододендронов, а во время XX Весеннего фестиваля цветов садовники были готовы раздавать букеты цветов, которые цвели без зрителей.

Убытки, которые сад понес во время пандемии, могут лишить «Аптекарский огород» и его посетителей традиционного осеннего фестиваля цветов с выставками хризантем, урожая и винограда. Сад запустил народный сбор средств на платформе Планета.ру, чтобы собрать 4 млн рублей на осеннее мероприятие. С 18 по 22 июля удалось собрать 1 млн 200 тысяч рублей, сбор продлится до середины сентября. В администрации сада утверждают: в нынешней ситуации собранных средств хватит только на выставку хризантем.

«Подготовка выставки или экспозиции может занимать долгие годы, – объясняют в «Аптекарском огороде». – Все это время мы специально выращиваем конкретные растения и заказываем их со всех уголков мира. Мы годами продумываем концепцию каждой ландшафтно-архитектурной экспозиции, чтобы она получилась по-настоящему изысканной, утонченной, красивой и необыкновенной. Сейчас культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем. Средства необходимо собрать до середины августа, чтобы успеть закупить растения и представить их в сентябре».

Напомним, «Аптекарскому огороду» в 2020 году исполняется 314 лет. Это старейший ботанический сад России и старейшее подразделение МГУ со статусами памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории. «Аптекарский огород» считается вторым по популярности среди парков и садов Москвы, а его аккаунт в социальной сети Instagram — самым популярным в мире среди всех ботанических садов.