США угрожают Европе санкциями из-за «Северного потока — 2»

Москва, 23 июля. США продолжают активно противодействовать строительству «Северного потока — 2». Американские конгрессмены уже подготовили новые санкции в отношении проекта, немецкие власти пообещали ответные меры.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что новые ограничения коснутся также «Турецкого потока». Санкции основаны на законе «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Действия США вызывают недоумение у все большего числа европейских политиков. Наибольшую критику американские санкции вызвали в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что энергетика является внутренним делом региона, а депутаты бундестага откровенно возмущались недружественными шагами американской администрации.

Помимо этого, в Вашингтоне готовят законопроект PEESCA, который может нанести значительный ущерб возведению газопровода.

«По сути, PEESCA — часть оборонного бюджета США на ближайшие годы. Эту законодательную инициативу выдвинули вскоре после того, как Россия решила завершить «Северный поток — 2» собственными силами. Если документ примут, под санкции попадут даже страховщики российских кораблей», — отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

При этом политолог выразил уверенность, что Германия сможет заблокировать и CAATSA, и PEESCA.