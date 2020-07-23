Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Грозный, 23 июля. Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. По словам Кадырова, накануне он лично принял поздравления от Путина и сделал это, как полагается, «по стойке смирно».

«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов», — написал Кадыров в своих соцсетях, опубликовав фото документа.

Глава Чечни подчеркнул, что это высокая оценка, «которая очень дорогого стоит». Он поблагодарил президента РФ за присвоение нового звания.

«Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что для этого у него есть все: «Воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие».

До этого Кадыров был генерал-майором полиции. В 2004 году ему было получил звание Героя России. Помимо этого, он носит звания заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в Чечне и президента Чеченской лиги КВН.

Среди многочисленных других наград Кадырова — орден Доброты, «Золотая Звезда — Честь и Достоинство». Кроме того, ему присвоено звание «Заслуженный защитник прав человека».