Суд Москвы признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total

Москва, 23 июля. Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе руководителя французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.

На скамье подсудимых находятся руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Вину в авиакатастрофе они не признают, пишет РИА Новости.

«Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц», — объявила вердикт судья.

Какое наказание они понесут, станет известно позднее. Ожидается, что в четверг будет оглашена резолютивная часть решения.

Гособвинение попросило суд приговорить Дунаева к 6 годам 2 месяцам колонии, Круглова — 6 годам, Архипову — 5 годам 10 месяцам, указал РИАМО.

Этот же суд летом 2017 года вынес решение непосредственно виновникам трагических событий — водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему инженеру Владимир Леденеву. Их приговорили к 4 годам и 3,5 годам колонии соответственно, но в связи с амнистией в честь 70-летия Победы от ответственности их освободили, напомнил Infox.ru.