ЗРК С-400 нанес удар по отношениям Турции и США

Москва, 23 июля. Военные США опасаются российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Примечательно, что этот комплекс еще не применялся против американцев, но уже нанес им удар на дипломатической арене.

Стоит отметить, что новые американские истребители-бомбардировщики F-35 оказались бесполезными против ЗРК. Американцы ничего не могут поделать с тем фактом, что для нанесения ракетного удара этим самолетам придется входить в зону действия «Триумфа», ставя под угрозу жизнь пилота.

Однако ЗРК «выстрелил» не по самолетам, а по отношениям Анкары и Вашингтона. Дело в том, что США поставляли Турции указанные выше самолеты. Две страны, кстати, являются партнерами по НАТО.

Штаты не раз пытались вынудить Турцию покупать американские ЗРК Patriot вместо С-400. Вашингтон шантажировал партнеров по НАТО вероятностью остаться без запчастей и самолетов, что потом и произошло, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на EurAsian Times.

«С-400, даже не выходя на поле битвы, смогли нанести серьезный удар по F-35. С-400 не только смогли подтянуть ключевого союзника США и партнера НАТО — Турцию — в сторону России, но и задержали процесс производства американских самолетов», — говорится в материале EurAsian Times.

В дальнейшем власти США исключили Турцию из программы производства самолетов. Вашингтон дал понять, что санкции станут расплатой за покупку у РФ комплексов «Триумф». Произведенные для Анкары истребители будут выкуплены Пентагоном.