Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Институте стран СНГ рассказали об альтернативе Минским соглашениям

89
0 Оставить комментарий

В Институте стран СНГ рассказали об альтернативе Минским соглашениям

Москва, 23 июля. На сегодняшний день единственной альтернативой Минским соглашениям по Донбассу является замораживание конфликта. Об этом в ходе онлайн-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, заявил заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

«Реальная альтернатива «Минску» — замораживание ситуации. Обратите внимание, несколько лет назад президент России опосредовано согласился на введение в регион миротворцев, которые бы встали между противостоящими сторонами», — сообщил он.

Жарихин вспомнил также о словах российского президента, который, обращаясь к украинской стороне, предложил им вариант заморозки, подчеркнув, что люди при этом не должны пострадать.

«Введем миротворцев, поставим их между, чтобы прекратилась стрельба. Ну, и будем дожидаться более внятного и разумного и украинского руководства, и европейского, и американского, которые в какой-то момент поймут, что надо идти на переговоры. Санкциями и давлением эту ситуацию все равно не урегулируешь. Ее можно только остановить, но не урегулировать» — напомнил Жарихин.

В связи с этим докладчик видит в качестве альтернативы замораживание Донбасского конфликта по примеру Приднестровья или же по Кипрскому варианту.

«Здесь главная проблема состоит в том, что подобное замораживание не выгодно тем, кто определяет политику США, которые в свою очередь определяют политику Украины, — констатировал замглавы Института стран СНГ. — Им нужно, что бы ситуация находилась в «теплом» состоянии, чтобы время от времени постреливали. То есть, чтобы всегда можно было, когда это будет им необходимо, перевести ситуацию из неполного перемирия в острый конфликт. А если замораживание будет обеспечиваться международными силами, им будет сложнее играть по принципу «охлаждение-обострение». Поэтому они хотят сохранить сегодняшнюю ситуацию».

Сказаться на ситуации, по мнению Жарихина, могут и выборы в США, ведь если к власти придут демократы, они будут сопротивляться замораживанию конфликта.

«Поэтому пока что тупик», — признал он.

В завершении Владимир Жарихин напомнил, что такая ситуация не уникальна, подобное уже случалось в мировой дипломатии и истории.

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.

Новости партнеров

Новости партнеров