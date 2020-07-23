В Институте стран СНГ рассказали об альтернативе Минским соглашениям

Москва, 23 июля. На сегодняшний день единственной альтернативой Минским соглашениям по Донбассу является замораживание конфликта. Об этом в ходе онлайн-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, заявил заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

«Реальная альтернатива «Минску» — замораживание ситуации. Обратите внимание, несколько лет назад президент России опосредовано согласился на введение в регион миротворцев, которые бы встали между противостоящими сторонами», — сообщил он.

Жарихин вспомнил также о словах российского президента, который, обращаясь к украинской стороне, предложил им вариант заморозки, подчеркнув, что люди при этом не должны пострадать.

«Введем миротворцев, поставим их между, чтобы прекратилась стрельба. Ну, и будем дожидаться более внятного и разумного и украинского руководства, и европейского, и американского, которые в какой-то момент поймут, что надо идти на переговоры. Санкциями и давлением эту ситуацию все равно не урегулируешь. Ее можно только остановить, но не урегулировать» — напомнил Жарихин.

В связи с этим докладчик видит в качестве альтернативы замораживание Донбасского конфликта по примеру Приднестровья или же по Кипрскому варианту.

«Здесь главная проблема состоит в том, что подобное замораживание не выгодно тем, кто определяет политику США, которые в свою очередь определяют политику Украины, — констатировал замглавы Института стран СНГ. — Им нужно, что бы ситуация находилась в «теплом» состоянии, чтобы время от времени постреливали. То есть, чтобы всегда можно было, когда это будет им необходимо, перевести ситуацию из неполного перемирия в острый конфликт. А если замораживание будет обеспечиваться международными силами, им будет сложнее играть по принципу «охлаждение-обострение». Поэтому они хотят сохранить сегодняшнюю ситуацию».

Сказаться на ситуации, по мнению Жарихина, могут и выборы в США, ведь если к власти придут демократы, они будут сопротивляться замораживанию конфликта.

«Поэтому пока что тупик», — признал он.

В завершении Владимир Жарихин напомнил, что такая ситуация не уникальна, подобное уже случалось в мировой дипломатии и истории.

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.