Украину и НАТО в попытках устрашить Россию накрыл вал военных ЧП

В пылу противостояния с Россией страны НАТО и их сателлиты начинают терять контроль над собственными вооруженными силами, в которых уровень аварийности растет день ото дня. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший статистику происшествий.

Пожары

Конфронтация между Россией и ее иностранными «партнерами», резко обострившаяся после воссоединения с Крымом, продолжается. Госдепартамент США констатирует, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен, и конечно — по вине России.

Видимо, именно по этой причине Запад игнорирует все мирные инициативы российской стороны и продолжает усиливать военное присутствие НАТО у наших границ. При этом западные державы декларируют, что они изо всех сил продолжают «противостоять» России и ее «сдерживать». На это тратятся миллиарды долларов и евро, на этом строятся служебные и политические карьеры.

Но далеко не все получается гладко. Запад настолько увлечен процессом извлечения преференций из скандирования лозунга «The Russians Are Coming!», что серьезно ослабил контроль за соблюдением техники безопасности в собственных военных ведомствах и структурах ОПК. Результатом стал рост аварийности и числа разнообразных ЧП.

Пожалуй, наиболее наглядно этот процесс можно отследить на примере происшествий, имевших место на протяжении последних двух лет с находившимися в достройке или ремонте кораблями ВМС стран НАТО, а также самоназначенного «восточного форпоста НАТО» — Украины.

30 апреля 2019 года: пожар на достраиваемом турецком универсальном десантном корабле (УДК) Anadolu (L 400).

14–15 ноября: пожар на находившемся в ремонте американском УДК Iwo Jima (LHD 7).

Здесь в «игру» вступил фактор COVID-19, внесший еще большую дезорганизацию в процесс соблюдения техники безопасности моряками и кораблестроителями. Гореть стало чаще и больше.

12 июня 2020 года: масштабный пожар на ремонтировавшейся французской многоцелевой атомной подводной лодке Perle (S 606). Огонь удалось потушить лишь через 14 часов. Носовые отсеки субмарины выгорели полностью.

12–17 (!) июля: масштабный пожар на проходившем ремонт и модернизацию американском УДК Bonhomme Richard (LHD-6). Значительная часть внутренних помещений корабля, включая ангарную палубу, превратилась в пепелище. Полностью выгорел мостик, а островная надстройка, выполненная из легких сплавов, частично обрушилась.

Bonhomme Richard еще продолжал дымиться, когда 16 июля на Украине, старательно «следующей американским фарватером» и «стремительно переходящей на стандарты НАТО», видимо в соответствии с этими самыми стандартами, вспыхнул единственный «десантник» ВМСУ — стоявший в доке средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

19 июля: появилась информация о возгорании на находившемся в ремонте американском УДК Kearsarge (LHD-3).

20 июля: возгорание на строящемся американском атомном авианосце John F. Kennedy (CVN 79).

Множество происшествий с кораблями ВМС стран НАТО, находившимися в море, мы оставим за кадром, поскольку формат статьи просто не позволяет опубликовать всю статистику.

Падения

Но что это мы все о кораблях? Как там дела с аварийностью у пилотов НАТО и их союзников?

Вот далеко не полный перечень инцидентов за прошлый год.

14 января 2019 года: истребитель ВВС США F-16 совершил аварийную посадку.

21 января: истребитель ВВС Нидерландов F-16 пострадал от выстрелов собственной пушки.

16 мая: разбился истребитель ВВС США F-16.

2 июля: разбился учебно-боевой самолет ВВС Украины (ну, а как без нее-то?) L-39.

31 июля: разбился истребитель-бомбардировщик ВМС США F-18.

19 сентября: разбился истребитель F-16 ВВС Бельгии.

8 октября: разбился истребитель ВВС США F-16.

29 октября: разбился истребитель ВВС США F-16.

2 декабря: разбился истребитель ВВС США F-16.

В нынешнем году печальная традиция была продолжена.

15 мая 2020 года: разбился истребитель ВВС США F-22.

19 мая: разбился истребитель ВВС США F-35.

8 июня: совершил жесткую посадку истребитель ВВС США F-35. В тот же день американский транспортный самолет C-130 после приземления выкатился за пределы ВПП и врезался в стену, что привело к повреждению борта и возгоранию.

15 июня: истребитель ВВС США F-15 упал в Северном море.

18 июня: разбился истребитель-бомбардировщик ВМС США F-18.

30 июня: разбился истребитель ВВС США F-16.

1 июля: разбился истребитель F-16 ВВС США.

13 июля: разбился истребитель F-16 ВВС США.

И так далее, и тому подобное.

Friendly fire

Инциденты на суше тоже присутствуют в «товарных количествах». Приведем только два, на наш взгляд, наиболее ярких примера.

20 июля 2020 года на одном из учебных полигонов армии США во время плановых ночных учений танкового взвода основных боевых танков M1 Abrams произошло ЧП. Экипаж танка командира взвода принял другой танк взвода за полигонную мишень и с дистанции 2600 метров произвел по «коллегам» выстрел из 120-мм пушки.

Снаряд попал в верхнюю часть башни угодившего под обстрел «Абрамса», вырвал прицел командира (устройство отлетело метров на 20), повредил приборы наблюдения и причинил серьезные ранения заряжающему (осколки прошили танкисту грудь и оторвали пальцы на левой руке).

А 21 июля украинские СМИ опубликовали информацию об очень похожем инциденте, но случившемся уже на Яворовском полигоне. Там многонациональная команда представителей армий стран Североатлантического альянса «натаскивает» части ВСУ на пресловутые стандарты НАТО, а также учит «незалежных», как правильно «противостоять» России.

Суть ЧП такова. Во время учений, максимально приближенных к боевым условиям, находившийся в БМП-2 украинский военнослужащий потерял ориентировку и вместо мишени произвел выстрел по другой боевой машине пехоты своего подразделения. 30-мм снаряд автоматической пушки поразил вторую БМП-2 в башню и тяжело ранил командира. По дороге в госпиталь он скончался. «Меткому стрелку» теперь грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

На море, кстати, в последние дни у наших «партнеров» с травматизмом тоже все не слава богу. Не успели в Черном море начаться учения Sea Breeze 2020, как вертолету с испанского фрегата пришлось срочно эвакуировать моряка с американского эсминца в одесский госпиталь!.. Это случилось буквально вчера.

В общем, страны НАТО и примкнувшие к ним ночей не спят, все готовятся к конфликту с Москвой. У них — колоссальные затраты на «оборонку». У них горят корабли, массово рушатся с неба самолеты, несет потери личный состав, а Россия… на войну все не приходит и не приходит.

Как говаривал Михаил Жванецкий, может, что-то в консерватории подправить? В смысле, не пора ли уже западным странам прикрутить фитилек антироссийской истерии и заняться собственными проблемами, а не пытать устрашить Москву?

Дешевле же выйдет.