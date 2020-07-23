Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Москва, 23 июля. Число команд — участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) не изменится. Такое решение было принято на общем собрании лиги, сообщает Telegram-канал РПЛ.
Увеличить состав РПЛ до 18 клубов в следующем сезоне предложили самарские «Крылья Советов».
«Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало», — цитируются в сообщении слова президента РПЛ Сергея Прядкина.
Кроме того, клубы утвердили регламент, согласно которому в нынешнем сезоне отменяются стыковые матчи, а лигу покинут команды, занявшие 15-е и 16-е места. Таким образом, в следующем году место «Крыльев Советов» и «Оренбурга» займут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», возглавившие турнирную таблицу во втором по значимости дивизионе.
«Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ», — добавил Прядкин.