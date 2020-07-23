Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Москва, 23 июля. Число команд — участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) не изменится. Такое решение было принято на общем собрании лиги, сообщает Telegram-канал РПЛ.

Увеличить состав РПЛ до 18 клубов в следующем сезоне предложили самарские «Крылья Советов».

«Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало», — цитируются в сообщении слова президента РПЛ Сергея Прядкина.

Кроме того, клубы утвердили регламент, согласно которому в нынешнем сезоне отменяются стыковые матчи, а лигу покинут команды, занявшие 15-е и 16-е места. Таким образом, в следующем году место «Крыльев Советов» и «Оренбурга» займут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», возглавившие турнирную таблицу во втором по значимости дивизионе.