В МИД РФ рассказали, когда россияне смогут выехать в Турцию

Москва, 23 июля. Режим въезда россиян в Турцию будет зависеть от стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По словам дипломата, российские ведомства внимательно изучают предложение Анкары о возобновлении регулярных авиарейсов, поскольку туризм является важным аспектом в отношениях в двух стран.

«С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России», — отметил Пилипсон в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что в настоящий момент в Турцию могут отправиться россияне для ухода за близкими родственниками, на лечение или для учебы и работы.

«Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся», — подытожил он.

Ранее санитарный врач и директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин рекомендовал россиянам отложить отдых на курортах республики. По словам Дубинина, число случаев заражения в Турции снижается, однако по смертности Турцию остается в лидерах.