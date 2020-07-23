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Коронавирус может убивать клетки сердца

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Коронавирус может убивать клетки сердцаВашингтон, 23 июля. Новая коронавирусная инфекция может убивать клетки мышечной ткани сердца. Об этом открытии сообщили американские врачи из Университета штата Луизиана.

Как уточняют специалисты, к такому выводу они пришли, изучив результаты вскрытия 22 человек, погибших от COVID-19. У всех этих пациентов была выявлена странная гибель клеток в отдельных частях сердечной мышцы, при том, что воспаления в этом органе не было. 

Ученые также обратили внимание, что SARS-CoV-2 не вызывает закупорку артерий, но поражает отдельные клетках слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов. Вопрос, как именно он проникает туда, пока остается открытым. 

Врачи отметили, что большинство из погибших от коронавируса (данные о вскрытии которых использовались в исследовании) были афроамериканцами. Многие страдали от гипертонии и диабета второго типа, а у 40% было выявлено ожирение. 

Как отмечает ForPost, ранее ученые из Франкфуртского университета имени Гете выступили с противоположным утверждением. Согласно их данным, коронавирусная инфекция может проникать в сердце человека и размножаться там. Так врачи объяснили тот факт, что у ряда пациентов с коронавирусом происходили сбои в работе кровеносной системы.

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