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Солонников объяснил, почему захваты заложников на Украине будут продолжаться

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Солонников объяснил, почему захваты заложников на Украине будут продолжаться

Большое количество оружия на руках у людей и большой процент населения, находящегося «в пограничном психическом состоянии», которым никто не занимается, приводит к тому, что напряженность внутри Украины перерождается в такие уродливые вещи, как терроризм. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН отреагировал на очередной захват заложников: в Полтаве подозреваемый в угоне транспортных средств при попытке его задержать сам схватил полицейского и, угрожая взорвать гранату РГД-5, потребовал себе машину, чтобы скрыться из города. Заложника удалось обменять на более высокорангового правоохранителя, который добровольно пошел на такой риск — им стал начальник областного уголовного розыска. Получив требуемый автомобиль, угонщик, в одночасье ставший террористом, скрылся. В Полтаве введен режим спецоперации.

«Захваты заложников, взрывы машин, организованные беспорядки с применением оружия будут только продолжаться, — убежден Солонников. — Какова в этой ситуации должна быть стратегия власти? Первый вариант: не идти на поводу у террористов, жестко подавлять подобные выходки и не считаться с жертвами. Второй: ставить превыше всего жизни людей и строить свою стратегию уже исходя их этого — например, выполнять требования преступников, а если те слишком уж запредельные, то затягивать переговоры».

Солонников объяснил, почему захваты заложников на Украине будут продолжаться

Политолог отметил, что мировая практика склоняется скорее ко второму методу, ставя превыше всего жизни людей. А потому такие стандартные просьбы злоумышленников, вроде миллиона долларов, самолета или поездки на Таити, как правило, выполняются.

«Если при операции по обезвреживанию террористов страдают захваченные ими заложники, то это всегда говорит о низкой компетентности спецслужб, которые ее проводят, — убежден эксперт. — Поэтому если штурм связан с высоким риском гибели кого-то из мирного населения, лучше идти на соглашения и сначала спасать людей, а потом уже бороться с террористами: ликвидировать их, сажать в тюрьму или делать что-то еще».

Собеседник ФАН подчеркнул, что сейчас украинские власти выбрали «путь переговоров» — однако надо понимать, что и такая практика далеко не всегда оказывается успешной.

«В первый раз (имеется в виду случай с захватом 13 заложников, произошедший накануне в Луцке. — Прим. ФАН) все закончилось положительно, как все обернется теперь — это нам только предстоит узнать, — резюмировал Солонников».

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