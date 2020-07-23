Солонников объяснил, почему захваты заложников на Украине будут продолжаться

Большое количество оружия на руках у людей и большой процент населения, находящегося «в пограничном психическом состоянии», которым никто не занимается, приводит к тому, что напряженность внутри Украины перерождается в такие уродливые вещи, как терроризм. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН отреагировал на очередной захват заложников: в Полтаве подозреваемый в угоне транспортных средств при попытке его задержать сам схватил полицейского и, угрожая взорвать гранату РГД-5, потребовал себе машину, чтобы скрыться из города. Заложника удалось обменять на более высокорангового правоохранителя, который добровольно пошел на такой риск — им стал начальник областного уголовного розыска. Получив требуемый автомобиль, угонщик, в одночасье ставший террористом, скрылся. В Полтаве введен режим спецоперации.

«Захваты заложников, взрывы машин, организованные беспорядки с применением оружия будут только продолжаться, — убежден Солонников. — Какова в этой ситуации должна быть стратегия власти? Первый вариант: не идти на поводу у террористов, жестко подавлять подобные выходки и не считаться с жертвами. Второй: ставить превыше всего жизни людей и строить свою стратегию уже исходя их этого — например, выполнять требования преступников, а если те слишком уж запредельные, то затягивать переговоры».

Политолог отметил, что мировая практика склоняется скорее ко второму методу, ставя превыше всего жизни людей. А потому такие стандартные просьбы злоумышленников, вроде миллиона долларов, самолета или поездки на Таити, как правило, выполняются.

«Если при операции по обезвреживанию террористов страдают захваченные ими заложники, то это всегда говорит о низкой компетентности спецслужб, которые ее проводят, — убежден эксперт. — Поэтому если штурм связан с высоким риском гибели кого-то из мирного населения, лучше идти на соглашения и сначала спасать людей, а потом уже бороться с террористами: ликвидировать их, сажать в тюрьму или делать что-то еще».

Собеседник ФАН подчеркнул, что сейчас украинские власти выбрали «путь переговоров» — однако надо понимать, что и такая практика далеко не всегда оказывается успешной.