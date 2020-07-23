Ученые разработали метод, выявляющий рак за четыре года до появления симптомов

Москва, 23 июля. Ученые из США и Китая разработали новый метод, который позволяет обнаружить онкологическое заболевание по анализу крови.

Благодаря новому тесту специалисты могут обнаружить рак за четыре года до того, как появятся первые симптомы. По словам специалистов, новый метод позволяет выявить рак легких, желудка, печени, пищевода и кишечника, пишет ForPost.

Тест получил название PanSeer. Он эффективно выявляет рак на самых ранних стадиях. В рамках исследований, проводимых Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год, ученые собрали образцы крови у более 120 тысяч человек. Каждый из них в течение десяти лет сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей. К настоящему моменту в архиве университета находится более 1,6 миллиона образцов крови.

Исследование было на-настоящему уникальным, так как специалисты получили доступ к крови больных раком, взятой задолго до постановки диагноза.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов рассказал, как часто необходимо проходить обследование на наличие онкологических заболеваний. По его словам, нет необходимости посещать онкологов ежегодно. Медик напомнил, что раку, в большинстве случаев, подвержены люди преклонного возраста. Риск заболевания существенно возрастает с годами.