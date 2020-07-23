Депутат Буторин объяснил, как пенсионерам получить новую выплату с 12 августа

В условиях сложившейся экономической ситуации в России власти направляют силы на разработку проектов, способных поддержать граждан. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал общественный деятель, депутат Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва Сергей Буторин.

Новая выплата

В соответствии с поправками к Федеральному закону, с 12 августа российские пенсионеры смогут получить компенсацию от работодателя при увольнении. Так, размер выплаты будет равен одному месячному окладу, даже если пенсионер отработал меньше месяца. Согласно нормам трудового законодательства, минимальный размер выплаты должен быть равен одному МРОТ — 12 130 рублям.

Кроме того, пенсионер сможет рассчитывать на выходное пособие. Его размер должен быть равен минимум двум МРОТ — 24 260 рублям.

Всего при увольнении пенсионер может получить от работодателя около 36,5 тысячи рублей, что примерно равно трем МРОТ. Это минимальная сумма пособия.

Условия получения

Как отметил Буторин, в условиях сложившейся экономической и политической ситуации в стране государственные деятели направляют силы на разработку проектов, способных поддержать граждан.

«Наш комитет по защите гражданских прав курирует вопросы, возникающие у граждан в связи с новым указом. Первое, что хочется отметить, поправка к Федеральному закону №210-ФЗ вступит в силу 12 августа 2020 года. Для получения компенсации в соответствии с принятыми нормами, пенсионер должен быть зарегистрирован в Центре занятости и предоставить бывшему работодателю заявление в срок не позднее, чем 15 дней с момента увольнения», — пояснил Буторин.

Он обратил внимание, что пособие будет выплачено при соблюдении следующих условий: работник был уволен по инициативе работодателя (причина увольнения в данном случае не важна); увольнение произошло по причине сокращения на предприятии.

В случае увольнения пенсионера по собственному желанию, выплата в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 12 августа не осуществляется.

«Согласно принятой поправке пенсионер может рассчитывать на выплату порядка 36 500 рублей, что является равным трем МРОТ. Также хочется отметить, что на получение пособия претендуют пенсионеры, отработавшие в компании менее одного месяца. В таком случае минимальный размер выплаты составит 12 130 рублей, то есть будет равен одному МРОТ. Комитет по защите гражданских прав продолжит свою работу по изучению правовых актов, касательно отношений работника и работодателя. Поправка к Федеральному закону от 12 августа 2020 года одобрена профсоюзом и целесообразна в сложившихся экономических условиях», — заключил Буторин.

Ранее сообщалось, что повышенную пенсию могут получить граждане России, которым исполнилось 80 лет. Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), для такой категории лиц полагается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.