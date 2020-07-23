Ростуризм заявил о беспрецедентных компенсациях за отдых в России

Москва, 23 июля. Размеры компенсаций в 2020 году за отдых в России являются беспрецедентными, аналогов в мире нет, считает глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Напомним, что речь идет о реализации программы, направленной на стимулирование спроса. Российское правительство решило выделить 15 млрд рублей для выплаты «кэшбэков». Благодаря этому россияне смогут частично компенсировать свои расходы на путешествие и отдых в регионах страны. Граждане смогут вернуть обратно от 5 до 15 тысяч рублей.

Догузова привела пример, когда семья покупает недельный тур за 75 тысяч рублей. В этом случае возврат составит 15 тысяч рублей — 20%. По ее словам, в туриндустрии считают такое привлекательное условие хорошим аргументов в пользу покупки тура.

«Мы рассчитываем, что для очень многих жителей нашей страны такие специальные условия станут отличным подспорьем в принятии решения как о семейном отдыхе, так и об индивидуальном путешествии», — отметила руководитель Ростуризма.

Она обратила внимание, что аналогичные программы есть и в других государствах, но нигде не возвращают такой процент от стоимости путевки.

Добавим, что для получения «кэшбэка» должен быть соблюден ряд условий. Стоимость путевки должна начинаться от 25 тысяч рублей, длительность отдыха — не меньше пяти ночей. Покупать тур надо у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий реестр, или напрямую у отеля через национальную платежную систему «МИР».