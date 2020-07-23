СК РФ не нашел иностранного гражданства у Мизулиной

Москва, 23 июля. Следственный комитет России подтвердил отсутствие двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о наличии у российского сенатора иностранного гражданства. Сама парламентарий заявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах». Мизулина, комментируя слухи о втором гражданстве, сообщила, что воспринимает эти сообщения как попытку дискредитировать не только ее, но и весь парламент РФ, пишет «ФедералПресс».

В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается, что была проведена проверка, благодаря которой удалось выяснить, что у Мизулиной нет двойного гражданства, указал «Взгляд».