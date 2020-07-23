СК РФ не нашел иностранного гражданства у Мизулиной

Москва, 23 июля. Следственный комитет России подтвердил отсутствие двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о наличии у российского сенатора иностранного гражданства. Сама парламентарий заявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах». Мизулина, комментируя слухи о втором гражданстве, сообщила, что воспринимает эти сообщения как попытку дискредитировать не только ее, но и весь парламент РФ, пишет «ФедералПресс».
В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается, что была проведена проверка, благодаря которой удалось выяснить, что у Мизулиной нет двойного гражданства, указал «Взгляд».
«Установлено, что в телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.eg.ru, а также в Telegram-канале «Небожена» опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СКР.