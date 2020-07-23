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Седокова собирается рожать от будущего мужа

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Седокова собирается рожать от будущего мужа

Москва, 23 июля. Певица Анна Седокова готовится снова выйти замуж, на этот раз за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Спортсмен сделал приложение артистке вчера на борту яхты в окружении цветов.

Артистка недавно раскрыла некоторые детали произошедшего и намекнула, что готова родить будущему мужу ребенка. К слову, у звезды уже есть трое детей от предыдущих браков и отношений.

«Мы решили поехать на лодке, но ровно за 10 минут до того, как отплыть она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией развернулись назад и Янис был очень раздражен, я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки. Но позвонил человек и нашел другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь, но мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы. А потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз…» – рассказывает Анна в социальных сетях.

Артистка отмечает, что в ее семье и среди близких все счастливы: и дети, и бывшие, и родители. Она знает, что люди вскоре снова начнут спрашивать, будет ли Анна снова рожать. Звезда ответила на опережение, заявив, что «обязательно доставит всем это удовольствие». Также звезда рассказала о кольце, которое преподнес ей Тимма.

«И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal», – добавила в заключение артистка.

Седокова собирается рожать от будущего мужа

Поклонники наперебой желали паре счастья и долгих совместных лет. Фолловеры надеются, что Анна на этот раз наконец действительно нашла своего действенного и проживет с ним всю жизнь.

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