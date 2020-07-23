Пушков назвал цель британского доклада о «вмешательстве» РФ

Москва, 23 июля. Целью доклада британских парламентариев о «вмешательстве» РФ является поддержание антироссийской паранойи в мире, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Я считаю, что этот доклад британский нацелен на поддержание антироссийской паранойи», — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что подобными докладами Лондон пытается обосновать политику враждебности по отношению к России и создает ложную повестку дня.

«Я думаю, этот доклад будет забыт очень скоро, потому что его место на помойке», — добавил сенатор.

Пушков обратил внимание, что в самом докладе нет доказательств вмешательства РФ во внутренние дела Великобритании. Однако задача британских властей заключается не в том, чтобы доказать что-то в длительной перспективе, а чтобы достичь определенной политической цели в короткой перспективе.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал о доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в референдумы по выходу Соединенного Королевства из ЕС, а также голосованию по вопросу шотландской независимости. Позже британские депутаты признали, что нет никаких доказательств, подтверждающих факт «российского вмешательства».

Россия неоднократно заявляла, что не пытается вмешиваться в демократические процессы в других странах. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что не видит никакого смысла во вмешательстве в выборы.