Стали известны подробности побега полтавского захватчика

Киев, 23 июля. Злоумышленник, который в Полтаве с гранатой в руке захватил полицейского и велел ехать в Киев, освободил заложника и бросил автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

«Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадку. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим», — говорится в сообщении.

Ранее, глава Полтавской области Олег Синегубов сообщил, что злоумышленника не пустят в Киев.

«Область находится под полным нашим контролем, никакой угрозы для местного населения нет. Никто не позволит преступнику идти в сторону других областей или населенных пунктов, тем более школ, детских садов, больниц и тому подобное», – заявил Синегубов, передает радио Sputnik.

Напомним, в четверг, 23 июля, полтавские полицейские попытались задержать мужчину, который подозревается в краже автомобилей. В ходе операции по поимке злоумышленник достал гранату и взял в заложники сотрудника полиции.

В Telegram-канале «Наш» сообщалось, что подозреваемый уже обезврежен, однако официальные власти пока эту информацию не подтвердили.