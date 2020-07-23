Первая жена Богомолова откровенно рассказала о роли Собчак в ее отношениях с режиссером

Москва, 23 июля. Бывшая жена Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз откровенно рассказала о роли журналистки Ксении Собчак в ее отношениях с режиссером.

О романтической связи Собчак и Богомолова стали говорить в звездных кругах еще летом 2018 года. Журналистка шесть лет назад стала проявлять интерес к Богомолову, но как к постановщику и творцу, приглашала его на интервью, а затем задумала сделать материал об «изгнанниках» МХТ, одним из которых являлся режиссер.

Многие поговаривали, что Собчак стала разлучницей, и именно она якобы виновна в разрыве отношений Мороз и Богомолова, которые состояли в браке. Однако первая жена художественного руководителя Театра на Малой Бронной опровергла эти сообщения.

«Понимаю, всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но воспринимается иначе. Мы расстались давным-давно, и каждый пошел своей дорогой», — приводит «СтарХит» слова 36-летней актрисы.

Теледива считает, что союз с Богомоловым был прекрасным — они многое дали друг другу и двинулись вперед.

Богомолов и Мороз развелись в 2018 году, напомнил РИАМО. Уже тогда журналистка и режиссер находились в близких отношениях, однако Собчак официально была еще женой актера Максима Виторгана. Вскоре стало известно, что Виторган и Собчак разводятся. Спустя некоторое время телеведущая стала женой Богомолова, пишет Infox.ru.