Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» об инвестициях

Москва, 23 июля. Оговорка главы «Газпром нефти» Александра Дюкова о стоимости модернизации Московского НПЗ вызвала иронию у президента РФ Владимира Путина.

Выступая на открытии нового нефтеперерабатывающего комплекса «Евро+», Дюков сначала сказал, что стоимость модернизации завода составляет 250 млрд рублей, но тут же исправился и уточнил, что речь идет о сумме в 350 млрд рублей.

«Вы же не на ходу сориентировались? Не потому, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку?» — с иронией поинтересовался в ответ Путин.

Дюков заверил, что сумма в 350 млрд рублей является верной, и 215 млрд рублей из нее уже были инвестированы в столичный НПЗ.

Как сообщалось ранее, сегодня Путин по видеосвязи запустил комплекс переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Глава государства поздравил всех с запуском новой установки, а также отметил, что НПЗ не переставал работать даже во время эпидемии COVID-19.