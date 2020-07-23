Диетолог назвала главные причины ожирения

Москва, 23 июля. Врач-диетолог Марина Макиша назвала самые распространенные причины ожирения. По ее словам, одним из главных факторов, способствующих образованию избыточного веса, является сахарный диабет.

«У нас есть плохая статистика по росту сахарного диабета и это факт, который сопутствует появлению ожирения», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, среди главных причин ожирения Макиша назвала употребление калорийных и рафинированных продуктов, а также малоподвижный образ жизни. В комментарии телеканалу «Звезда» диетолог рассказала, что именно эти факторы часто способствовали набору лишнего веса во время режима самоизоляции.

Врач сообщила, что доля людей, страдающих от ожирения, отличается в разных возрастных группах. Как утверждает Макиша, среди россиян старше 40 лет ожирение есть у 40%.

Ранее руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что от ожирения страдают 20–25% россиян. По его словам, избыточный вес есть у 60% населения России. Тутельян напомнил, что ожирение часто приводит к сахарному диабету, а также к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Примечательно, что распространенность ожирения отличается в разных регионах. Самое высокое количество больных ожирением на 100 тысяч человек было зарегистрировано в Алтайском крае.