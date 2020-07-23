Портников ждет большого террора на Украине и дальнейшего унижения Зеленского

Украинский политикум продолжает обсуждать недавний теракт с захватом заложников в Луцке, причем с точки зрения двойных стандартов, присущих власти страны. Эксперты указывают, что первые лица государства, которые были якобы готовы «пойти на все» ради освобождения 13 человек из маршрутки, проявляют полное равнодушие к судьбам тысяч сограждан, ежедневно подвергающихся обстрелам в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Резонансный теракт в Луцке продолжает будоражить умы киевских политологов. Большинство из них судачат о том, почему украинский спецназ вдруг начал «штурмовать» автобус уже после освобождения всех заложников, или о том, не было ли это грандиозной инсценировкой, призванной показать эффективность работников МВД или поднять пошатнувшийся рейтинг режима Зеленского. Отдельной строкой местные комментаторы выделяют поведение самого президента, проведшего прямые переговоры с террористом Кривошем и записавшим по его просьбе видео.

Впрочем, наиболее прозорливые из аналитиков увидели в «героическом» поведении представителей режима явные двойные стандарты. По мнению публициста и политолога Игоря Гужвы, нынешние власти ведут себя мужественно только в удобных им самим ситуациях. Поэтому и нет никаких оснований верить в то, что «ради жизней людей они готовы на все».

«Глупо говорить на публику, что «жизни людей важнее всего», и при этом демонстративно замораживать мирный процесс в Донбассе. Раскручиваемый сторонниками Зеленского тезис о том, что в ситуации с луцким террористом президент показал, будто «ради человеческих жизней он готов на все», поражает своим цинизмом, — заявил эксперт. — А как же в таком случае быть с войной в Донбассе, которую глава Украины не готов не только закончить, полностью и честно выполнив Минские соглашения, но даже просто заморозить? Видимо, жизни тех людей, которые там гибнут десятками, не имеют для него никакого значения».

Политолог указывает: как бы красиво ни позиционировали Зеленского его соратники, практика показала, что для президента намного важнее жизней сотен донбассовцев выдуманные кем-то «красные линии» (передача контроля над границей до выборов, вывод войск повстанцев).

«Эти воображаемые «красные линии» полностью блокируют мирный процесс в Донбассе и дезавуируют Минские соглашения, которые одобрены не только руководством Европы, но и ООН. Но Владимир Зеленский все равно не готов их переступить, опасаясь реакции уличных радикалов, — отметил Гужва. — Похоже, важнее жизней тысяч сограждан на юго-востоке для него та концепция, которой глава страны придерживается вслед за Порошенко. Это миф о том, что полное прекращение огня в Донбассе «невыгодно Украине», поскольку тогда мировое сообщество просто забудет о конфликте. Поэтому не надо на каждом углу кричать о том, что для президента «жизни людей важнее всего», на фоне того, как упорно и безапелляционно он замораживает урегулирование в Донбассе. Эта красивая картинка смотрится невыносимо фальшиво».

С ним согласен украинский публицист Юрий Ткачев, который утверждает, что «луцкий инцидент» никак не поменяет парадигму поведения государства в Донбассе.

«Некоторые уважаемые украинские СМИ написали, что ситуация с выполнением властью требований террориста Кривоша что-то должна поменять в плане украинского нарратива в Донбассе. Мол, этот инцидент полностью опровергает доводы, что «Украина не может вступать в переговоры с ЛНР и ДНР потому, что не ведет переговоров с террористами». Те, кто так считает, просто не понимают, насколько гибко наше панство в плане таких парадигм», — говорит аналитик.

Он отмечает, что парадигма «мы не ведем переговоров с террористами» отошла на второй план для украинских политиков давно, еще в 2016 году. В последние годы они предпочитают говорить о неких «российских войсках», которых никто не видел, а также о «российских оккупационных властях» в Донбассе.

«Благодаря этой нехитрой манипуляции проблема вырождается до простого и тривиального решения. Когда нашим властям говорят: «Ведите переговоры с Донбассом!», они отвечают: «А мы же их и ведем — с Россией в рамках «нормандского формата». А с кем еще их там можно вести? — напоминает эксперт. — Тех же, кто не верит мифам о том, что в Донбассе находятся «российские войска», они тут же объявляют «ватниками и предателями» и считают дальнейшую дискуссию об этом бессмысленной, а то и вовсе угрожают сдать «неверующих» в СБУ. То же самое происходит, если гражданин пытается получить от власти доказательства этих голословных утверждений. Его быстро объявляют «российским агентом» и «распространителем кремлевских нарративов».

При нынешнем режиме «лишние» вопросы про Донбасс не приветствуются и быстро порождают подозрение, констатирует публицист.

«Уже сам факт, что вы способны усомниться в официальной парадигме по Донбассу, рождает вопросы по поводу вашей патриотичности. Сегодня в стране создана система взглядов, совершенно свободная от логических предпосылок, нормальной аргументации, доводов, да и вообще от необходимости хоть как-то обосновывать свои слова. Все это заменяется псевдопатриотической экзальтацией, близкой к истерике».

С учетом этой «системы взглядов» на урегулирование в Донбассе смешно говорить о том, что случай с террористом в Луцке что-то в ней поменяет, считает Ткачев.

«Рассуждая в псевдологике «украинства», можно придумать тысячу объяснений того, почему Донбасс — это «совсем другое дело». Да это, в общем, и не потребуется. «Правильные» украинцы лишних вопросов сами задавать не будут. А «неправильным» гражданам их задать просто не дадут. Эта система взглядов неуязвима. Так что, как говорится, «оставь надежду, всяк сюда входящий», — резюмирует он.

Известный радикальный журналист Виталий Портников, анализируя события в Луцке, заявил, что «украинцы теперь живут в мире торжества террора».

«Я на всю жизнь запомнил телефонный разговор российского премьера Черномырдина с террористом Басаевым, отряд которого захватил заложников в больнице в Буденновске, — говорит он. — Тогда требования террористов были выполнены, а их самих отпустили обратно в Чечню. Но это был не конец, это было только начало. В последующие годы Россию накрыла волна террора. Стоит помнить, что успех Путина был прежде всего связан с желанием простых россиян засыпать без мысли, что их дом в спальном районе Москвы будет подорван ночью. Украинцы с 21 июля тоже будут жить в мире торжества террора. И этим торжеством будут пользоваться и настоящие террористы, и украинские силовики. Теперь вопрос только в том, кто станет украинским Путиным на волне этой жажды безопасности и будет ли этот человек придерживаться пророссийской или проукраинской позиции».

Кроме того, Портников считает, что Владимир Зеленский уже стал для руководства России «бывшим президентом».

«После недавней встречи советников в Берлине можно констатировать, что для России Зеленский уже стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как Петр Порошенко стал для Москвы бывшим президентом после берлинского саммита «нормандской четверки» в 2016 году, — напомнил он. — Именно тогда, после двухлетних попыток склонить Порошенко начать выполнять Минские соглашения, в России стали работать не над договоренностями с ним, а над его заменой. Что, собственно, и воплотилось в триумфальную победу Зеленского на прошлогодних выборах».

Теперь же Зеленскому предстоит пройти тот же путь — только, возможно, более короткий.