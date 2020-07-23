Диетолог назвала средства от тревоги и стресса

Москва, 23 июля. Специалист в области правильного питания и главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала неожиданные средства против тревожности и стресса.

Она рассказала о пользе интенсивного жевательного процесса как для похудения, так и для уменьшения тревожности и стресса. Оказывается, привычка жевать жвачку далеко не всегда приносит один лишь только вред.

По мнению диетолога, жевательная резинка помогает сбросить лишний вес за счет снижения числа перекусов. Когда человек пожует жвачку, он уже не хочет съесть что-то вкусное, поскольку рот и так уже занят. При этом повторяющиеся монотонные движения могут обладать своего рода медитативным эффектом, который снижает стресс. А любое лишнее волнение может подвигать людей на ненужные перекусы, опасные перееданием и ожирением.

При этом жвачка за счет вкусовых добавок и ярко выраженного ментола изменяет вкусовые ощущения во рту. В результате этого человек меньше склонен к перекусам, а работа жевательных мышц и ритмичное движение челюстей помогает сжигать калории.

Резинка активизирует слюноотделение, а значит ротовая полость и слизистая лучше смачивается, что полезно для здоровья этих органов. Диетолог также отмечает, что жевательную резинку полезно употреблять студентам перед экзаменами в течение 15-20 минут. Это помогает заострить краткосрочную память и успешнее сдать все зачеты.

Но специалист по диетическому питанию также напоминает, что не стоит в похудении полагаться только на такую хитрость, как жевание жвачки. Ведь в этом продукте есть и неполезные для здоровья вещества, приводящие к головной боли, проблемами со стулом, кариесом, зубными коронками, винирами и имплантами. Использовать жвачку можно не больше 10-20 минут подряд и не более получаса в сутки.