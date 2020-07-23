Миро сравнила Седокову с «черной дырой»

Москва, 23 июля. Певица и актриса Анна Седокова сообщила о своем решении выйти замуж за баскетболиста Яниса Тимма. Данный факт не ушел от внимания блогера Лены Миро. Способность певицы искать бойфрендов блогер сравнила с «черной дырой».

Напомним, что под венец актриса намерена идти в третий раз, родив от прежних мужей детей. У нее даже есть сын от незарегистрированного брака. Будущего третьего мужа Анна Седокова, по некоторым данным, увела из семьи.

«Несмотря на свои габариты, в вопросах беременности и брака Седокова всегда действует максимально стремительно», — прокомментировала Миро намерение певицы выйти в третий раз замуж.

Блогер отметила, что некоторые девушки тратят годы на поиски будущего мужа, что-то просчитывают, оценивают. Седокова, по ее мнению, действует иначе.

«Как черная дыра засасывает пролетающий рядом мусор, так и Седокова — с той же неумолимой силой засасывает в себя мужчин», — считает Миро.

По мнению блогера, у певицы в этом есть талант.

«Да, может быть, Анна не умеет петь. Не рисует, не пишет, со стихами не дружит. Но талант может быть разным, и ее — тащить дурачков под венец, а потом быстро рожать детей, разводиться и жить за счет алиментов», — считает Миро.

Блогер также отметила, что актриса живет настоящим, не думая о последствиях того, что увела чужого мужа.