Стас Костюшкин выложил фото в трусах и пожаловался на лишний вес

Москва, 23 июля. Известный певец и экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал откровенный снимок в Instagram, на котором предстал в одних плавках. Артист пожаловался, что так его сфотографировали друзья, хотя он очень просил их этого не делать, поскольку считает себя «жирным».

«ЗвЯзда на отдыхе, звЯзда жирная и не хочет, чтобы ее фотографировали, но разве друзьям объяснишь (орф. и пункт. автора сохранены. — Прим. ФАН)», – подписал снимок певец.

Многие поклонники не поняли, почему артист назвал себя «жирным». Некоторые решили, что Костюшкин просто напрашивается на комплементы, а кто-то предположил, что Стас просто втянул живот.

«ЗвЯзда набивается на комплименты», «Прямо в кадр не поместился))) ну как так можно)))», «Красавчик!!!! Тут жиром и не пахнет», «Приятный красивый мужчина. Многие в вашем возрасте уже скучают, ленятся разнообразно красиво жить, выстраивать отношения, трудиться в отношениях. Вы молодец!», «Самоирония - лучшее качество!» — написали ему в комментариях.

Отметим, что чуть больше месяца назад жалующийся на лишний вес Костюшкин опубликовал фото с надкусанным пирогом, который испекла его супруга. Очевидно, быстрые углеводы артиста не страшат. На фоне этого жалобы на жир, действительно, похожи на кокетство.

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