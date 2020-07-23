Врач призвал россиян отложить отдых в Турции

Москва, 23 июля. Количество заболевших коронавирусом в Турции увеличилось на 928 человек за сутки, число заразившихся в стране составляет 220 тысяч человек. Санитарный врач и директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин рекомендовал отложить отдых на курортах республики.

По словам Дубинина, число случаев заражения в Турции снижается, однако по смертности Турцию остается в лидерах. Страна является неблагоприятным вариантом для отдыха россиян.

«Самое главное — внешний туризм у нас не рекомендован. В такие страны, как Турция, особенно. Она входит в топ по уровню выявленных зараженных и смертей из-за коронавируса. В такие страны лучше не выезжать», — заявил Дубинин в комментарии Nation News.

Гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров рекомендовал россиянам перенести отдых на осень. Он предложил рассмотреть варианты отпуска в «бархатный сезон».

«В последние годы летний сезон доходит до конца октября. Сентябрь и октябрь — это хороший сезон. Может, не стоит рваться в первых рядах. В сентябре, возможно, откроются дополнительные страны: Греция или Италия, можно будет поехать туда», — считает Гончаров.

Кроме того, эксперт призвал учитывать, что в разных районах Турции эпидемиологическая обстановка может отличаться. Также Гончаров призвал учитывать и политические беспорядки, Анкара способствует разжиганию военных действий на территории Ливии.