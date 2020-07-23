Астрологи рассказали, какие женщины по Зодиаку не останутся одинокими в старости

Москва, 23 июля. Астрологи назвали несколько знаков зодиака, представительницы которых точно не останутся одинокими в старости. Специалисты уверяют, что эти женщины в зрелые годы будут окружены любовью и заботой.

Согласно прогнозам, Раки не любят рисковать, вместо веселой вечеринки они скорее выберут домашний вечер в кругу близких. С годами такая привычка не изменится, носительницы этого знака предпочтут карьере и профессиональному развитию семью и домашний очаг. Поэтому женщины-раки часто становятся хорошими матерями и бабушками. Более всего им подходят мужчины-Тельцы и Скорпионы.

Овны настолько целеустремленные, что вопрос замужества в их среде решается довольно быстро, поскольку они никогда не упускают своего. Идеальной парой для Овнов считается Лев или Дева, передает Пятый канал.

Особой популярностью у мужчин пользуются женщины-Весы. Благодаря этому положению они всегда имеют право выбора. Как правило, к 40 годам они обязательно находят себе спутника жизни, обычно это Девы или Водолеи.

Тельцы всегда обладали природным очарованием, поэтому им не нужно прикладывать много усилий, чтобы выйти замуж. Своих избранников представительницы этого знака ценят за то, насколько долго они добивались расположения. В старости их любовь будет по-прежнему крепка.