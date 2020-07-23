Сын Высоцкого признался, почему перестал ходить на могилу отца в день его смерти

Москва, 23 июля. Сын известного советского артиста Владимира Высоцкого в последние годы старается не посещать могилу отца в день смерти звезды.

По словам Никиты Высоцкого, он избегает визитов на место захоронения из-за многочисленных фанатов отца. В день смерти Владимира Высоцкого, 25 июля, там можно встретить очень много людей, но не сына артиста. Дело в том, что Никита Высоцкий старается попасть на Ваганьковское кладбище либо до этой даты, либо после.

«Приходить туда даже очень рано — значит встречать людей, которые на могиле отца начинают делать селфи со мной», – объяснил наследник.

О своих походах на кладбище Никита Высоцкий рассказал в интервью для портала «Известия». По словам собеседника издания, он отвечает за ухоженность могилы отца и нескольких других родственников. Неподалеку, на Ваганьковском, также захоронена мать актера и поэта Нина Максимовна.

Здесь нашли покой также дед Никиты Высоцкого, Семен Владимирович, и его супруга Евгения Степановна. За всеми могилами приходится следить наследнику барда. В целом же 25 июля для Никиты Высоцкого является стандартным рабочим днем, который он проводит в музее или на различных мероприятиях.

После того, как все закончится, Высоцкий-младший встречается с семьей и кем-то из близких, где они вспоминают артиста. По словам сына знаменитости, этот процесс очень личный, поэтому он старается его не афишировать. Становится все меньше советских звезд и артистов, которые бы были знакомы с Владимиром Высоцким и могли рассказать о нем публике, однако некоторые истории до сих пор продолжают появляться.

Как сообщалось ранее, Вдова Иосифа Кобзона рассказала, как певец в Сочи спас Высоцкого и его супругу Марину Влади.