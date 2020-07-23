Невестка Елизаветы II раскрыла секрет молодости своей кожи

Лондон, 23 июля. Вторая супруга принца Чарльза Камилла Розмари раскрыла общественности секрет, который позволяет ей сохранять молодость кожи в 73 года. Британцы поражаются, как королевская особа добивается таких результатов, но оказывается она пользуется совершенно простыми средствами — ядами.

Камилла призналась, что эффективную борьбу со старением ведет не первый год, и помогает ей в этом косметолог Дебора Митчелл, которая давно занимается вопросом омоложения знаменитостей. Благодаря советам специалиста, герцогине Корнуольской удается поддерживать свою кожу в таком сияющем здоровьем виде. Косметолог использует в своих средствах яды насекомых и крапивы.

Митчелл специализируется на естественных средствах красоты, в состав которых входит пчелиный яд. Принцип работы таких косметических препаратов заключается в действии, схожем с реакцией кожи на укус пчелы. Кожный покров при попадании на него пчелиного яда реагирует так, будто его укусили: к месту «укуса» усиливается приток крови, что стимулирует выработку коллагена, омолаживающего кожу. Также Камилла использует для восстановления кожных покровов крем с ядом крапивы.

«Это работает, потому что яд крапивы вызывает реакцию, подобную той, которая возникает при укусе пчел — при недлительном контакте кожа быстро восстанавливается», – рассказывает сама Дебора.

Крем активизирует действие серотонина, который устраняет пятна и покраснения, что придает лицу сияющий вид. Препарат имеет накопительный эффект, поэтому при регулярном его использовании заживление усиливается, а морщины разглаживаются.