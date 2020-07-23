Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской Хасаке

Дамаск, 23 июля. Вооруженные силы России и Турции провели совместное патрулирование в районе Ад-Дербасии на севере провинции Хасака в Сирии. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Отправной точкой патруля стал один из населенных пунктов, расположенных у границы с Турцией. В совместном патрулировании участвовали четыре российских и четыре турецких машины. Кроме того, колонну сопровождали российские вертолеты.

Ранее военные РФ и Турции провели очередное патрулирование сирийской трассы М-4. Отмечается, что с момента начала совместного патрулирования российские и турецкие военные впервые смогли пройти маршрут полностью. Общая протяженность маршрута по трассе, связывающей Алеппо и Латакию, составила 71 километр.