В Москве простились с телеведущим Александром Беляевым

Москва, 23 июля. Прощание с телеведущим Александром Беляевым состоялось в столице на Троекуровском кладбище. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей друг и коллега Беляева, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин сказал, что телеведущего действительно любили все.

«Это был удивительный, жизнерадостный человек, который излучал счастье. Я шел сюда, попал под проливной дождь и подумал, что погода Александра Вадимовича не забывает»,— отметил Орешкин.

Он добавил, что у Беляева не было ни одного недоброжелателя. По словам Орешкина, телевизионный образ телеведущего совпадал с реальным.

«Жизнерадостный человек, рыцарь легкого харассмента. Многие прекрасные дамы, которые здесь присутствуют, помнят, как он их трогал за локоток, за плечико, никого никогда не обижал. Его бездна обаяния позволяла ему распространять вокруг себя ощущение счастья», — сказал Орешкин.

Коллега Беляева по телеканалу НТВ Ирина Полякова также рассказала, что телеведущий часто работал за ее компьютером, где до сих пор хранятся его файлы.

«И я смотрела на них в последние месяцы и думала: вот он вернется... Не получилось. А еще он любил всяческие слова использовать из профессионального сленга, я говорила себе, что нельзя, это «беляевщина», а теперь тоже буду», — призналась Полякова в беседе с ФАН, добавив, что проработала с Беляевым двадцать лет.

Александр Беляев ушел из жизни 20 июля. Последние несколько лет он боролся с раком легких. Беляев был ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ с 1998 года.