Румынские МиГ-21 сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем



Москва, 23 июля. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Полет был плановым и прошел над нейтральными водами акватории Черного моря. На отдельных этапах Ту-22М3 сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии.

Как отметили в военном ведомстве, полеты нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей регулярно выполняются российскими летчиками дальней авиации и всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.