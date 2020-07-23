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Румынские МиГ-21 сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

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Румынские МиГ-21 сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
Москва, 23 июля. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. 

Полет был плановым и прошел над нейтральными водами акватории Черного моря. На отдельных этапах Ту-22М3 сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии.

Как отметили в военном ведомстве, полеты нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей регулярно выполняются российскими летчиками дальней авиации и всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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