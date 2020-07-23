ФСБ показала видео спецоперации против террористов «Исламского движения Узбекистана»

Москва, 23 июля. Сотрудники ФСБ обнародовали запись спецоперации, которую силовики провели против членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское движение Узбекистана».

В ходе оперативных действий в Красноярском крае, Новосибирске и Москве были задержаны 22 участника террористической организации.

По версии сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники занимались вербовкой и переправкой людей для ведения боевых действий. Кроме того, они призывали к совершению терактов и оказывали спонсорскую помощь радикалам в Сирии.

У задержанных изъяты фальшивые паспорта, запрещенная литература религиозного толка, а также носители с роликами пропагандистского характера.

Напомним, что ранее правоохранительные органы провели операцию по задержанию террористов в Кабардино-Балкарии. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены.