Российский сухпаек вызвал неоднозначную реакцию у итальянских солдат

Москва, 23 июля. Итальянцы сравнили индивидуальные рационы питания армии России и своей родной страны и сняли процесс дегустации на видео. Ролик появился в YouTube.

Высокий уровень боеспособности армии РФ говорит не только об эффективном вооружении, но и о качественным снабжением, пишет сетевое издание «ПолитРоссия».

«Итальянцы решили выяснить, чем питаются солдаты российской армии, и что входит в меню итальянского солдата», — сообщил источник.

Он также отметил, что российский сухпаек вызвал неоднозначную реакцию у итальянцев. Они посчитали крекеры с отрубями безвкусными. У одного из авторов ролика колбасный любительский фарш, гречневая каша, яблочное повидло и кофе вызвали неоднозначную реакцию — «мурашки». Варенье и печенье в итальянском индивидуальном рационе одержали верх над российским «завтраком». Но итальянцы отдали предпочтение российским «обедам» и «ужинам».

«Итальянский обед, состоящий из мяса в желе, крекера, супа и карамелек оказался «ужасным», — рассказали дегустаторы.

Они признались, что им понравился «русский обед из мяса и овощного рагу», хотя смутила упаковка. Итальянцы оценили вкусовые качества обеда из российского ИРП.

«А это, правда, вкусно! Надо сказать, что русский паек очень даже хорош!» — сказали авторы ролика, высоко оценив также российский «ужин».

Итальянцы назвали «русским пайе непобедимым» после того, как узнали его стоимость — 10 евро. Цена итальянского ИРП в свою очередь составляет 45 евро.