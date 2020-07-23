Власти в Канаде рекомендовали заниматься сексом через отверстия в стенах

Оттава, 23 июля. Власти канадской провинции Британская Колумбия из-за пандемии коронавируса посоветовали гражданам заниматься сексом через отверстия в стенах, так называемые glory holes. Об этом говорится в рекомендациях, который опубликовал региональный Центр контроля заболеваний.

Glory holes обычно используются для занятий сексом с незнакомцами, а в порноиндустрии существует целый жанр видеороликов с подобным содержанием. Чиновники же полагают, что glory holes помогут снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией при занятии сексом.

«Следует использовать преграды, такие как стены (например, glory holes), которые допускают сексуальный контакт, но предотвращают тесный контакт лицом к лицу», — отмечается в документе.

Кроме того, власти рекомендуют использовать медицинские маски и занимать позы, при которых лица партнеров находятся на максимальном отдалении.

Также, для уменьшения риска, согласно рекомендациям, следует избегать поцелуев и обмена слюной. Не стоит отказываться от презервативов, обязательно необходимо мыться до и после секса. Более того, медики напоминают о важности мыть секс-игрушки и использовать их только с одним партнером.

На данный момент, в Канаде выявлено свыше 113 тысяч случаев пневмонии нового типа, жертвами коронавирусной инфекции уже стали почти 9 тысяч человек.