Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением из Белоруссии

Минск, 23 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворить из страны иностранных журналистов, «зовущих на майдан». Такое заявление он сделал на правительственном совещании, передает БЕЛТА.

Глава белорусского государства отругал чиновник МИД за слишком вялую реакцию на призывы и несоблюдение законов иностранной прессой. Он потребовал от чиновников выполнять свои обязанности, а не ждать специальных указаний.

«Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. <...> Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы», — сказал Лукашенко.

Он призвал ответственные лица, включая администрацию президента, уделить пристальное внимание работе на информационном поле.

Говоря о СМИ, которые, по его мнению, занимаются деструктивной подачей информации, он привел в пример «Би-би-си», «Радио Свобода», «Свободную Европу» и «стримы эти».

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов в президенты — Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя.