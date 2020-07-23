Глава Карелии ужесточил ограничительные меры борьбы с коронавирусом

Петрозаводск, 23 июля. Режим борьбы с коронавирусом в Карелии снова ужесточен. Распоряжение об этом подписал глава региона Артур Парфенчиков, о чем сообщил пользователям соцсетей.

Согласно документу, в Карелии снова вводится ограничение касательно количества участников массовых мероприятий. Теперь максимальное число составляет 20 человек, хотя ранее было в 2,5 раза больше.

Глава региона также предоставил работающим пенсионерам старше 65 лет возможность с 27 июля по 9 августам оформить себе больничные в электронном формате, если они соблюдают режим самоизоляции.

Кроме того, снова действует двухнедельных режим карантина для прибывших в Карелию.

Парфенчиков констатировал, что снижение числа заболевших коронавирусом не дает повода расслабляться. Он также обратил внимание, что ужесточение режима носит временный характер.