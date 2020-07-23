«Философствующей» о карме жене Петросяна напомнили о бумеранге от Степаненко

Москва, 23 июля. Новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в своем Instagram новый снимок, несущий в себе «философский» посыл. Женщина рассказала о принципе бумеранга, а подписчики напомнили ей о «бумеранге» от актрисы Елены Степаненко.

По словам Брухуновой, она верит, что принцип бумеранга действительно существует, причем в обе стороны. Суть этого явления заключается в том, что к человеку возвращаются все действия, совершенные в отношении других людей.

«Сделал добро — получи его обратно. Сделал зло, и оно к тебе вернется», – написала женщина.

Сложно предположить, какие именно комментарии ожидала получить Брухунова. Но реакция подписчиков была достаточно однозначна. Первый же комментарий гласил, что новой супруге комика Евгения Петросяна предстоит получить «тяжелый бумеранг» от его бывшей жены Елены Степаненко. Дело в том, что Брухунова долгое время работала с шоуменом, и в один момент Петросян решил оставить Степаненко, чтобы взять в жены более юную спутницу.

Брухунова достаточно резко ответила на замечание подписчика, заявив, что «время покажет», кому — ей или Степаненко — достанется свой бумеранг. У женщины также поинтересовались, какое зло и какое добро она сделала в жизни, на что молодая супруга Петросяна ответила, что не собирается исповедоваться в социальных сетях.

Дискуссия под постом продолжалась еще достаточно долго, вполне возможно, Брухунова даже пожалела, что задумалась о карме. Ей также подсказали, как можно избавиться от запущенного негативного посыла. Для этого достаточно раскаяться и попросить прощения.

Однако на данный момент складывается впечатление, что женщина совершенно не собирается за что-либо извиняться. Как сообщалось ранее, недавно молодая жена Петросяна похвасталась внезапной популярностью.