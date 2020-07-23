Матвиенко: Россия поделится вакциной от коронавируса со всеми странами

Москва, 23 июля. Россия может до конца года начать производство вакцины от коронавируса и готова поделиться лекарством со всеми странами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе итогового брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы — страна, которая одна из первых заявила о том, что две вакцины прошли клинические испытания. По результату надо обобщить, наладить производство. Мы всегда открыты к международному сотрудничеству. И если мы наладим производство, то конечно же поделимся со всеми странами, кто в этом будет заинтересован. Не будет так, что только для себя. — сказала она. — Но предстоит длинный путь проверки эффективности вакцин, длительности их действия. Окончательное слово должны сказать специалисты».

Спикер также отвергла все обвинения в воровстве вакцины и назвала глупостью заявление агентства Bloomberg о том, что первые лица в России уже уже получили лекарство. Она напомнила, что болезнь еще не изучена до конца.

«Итоги клинических испытаний долго анализируются врачами и исследователями. Я добровольцем не записываюсь, предпочитаю, чтобы на мышах сначала испытали. Поэтому я не знаю о случаях, что кто-то мог вакцинироваться ранее, это один из мифов», — добавила спикер Совфеда.

Отметим, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что что специалисты пока не видят оснований для возникновения второй волны пандемии COVID-19. Он заметил, что соблюдение рекомендаций врачей и Роспотребнадзора позволяет надеяться, что повторной волны не будет.