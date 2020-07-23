Астролог назвала самые опасные периоды во втором полугодии 2020 года

Москва, 23 июля. Астролог Василиса Володина опубликовала в Instagram свой прогноз на второе полугодие нынешнего года. По ее словам, людей ожидают «астро-феномены», расслабиться не удастся.

«Только что мы преодолели первую половину 2020 года — крайне сложную и насыщенную событиями. Хочу именно сейчас огласить список других значительных астро-феноменов, которые нас ожидают. Вы начинайте своим лайком, а я перечисляю», — написала астролог.

По ее словам, с 10 сентября по 11 ноября возможно усиление напряженности в мире, вплоть до военной. Конфликты и распри ожидают и простых людей.

По ее словам, весь ноябрь будет характеризоваться возможным возникновением разного рода рисков.

«Третье соединение Плутона с Юпитером в ноябре. Период март-июнь все еще помнят. Ноябрь — риск продолжения», — написала Володина.

Обратила внимание астролог на значимость «ингрессии Юпитера и Сатурна в Водолей с последующим там соединением в декабре». В более понятном смысле речь идет о вероятности изменений в мировой экономике на 200 лет, отметила автор публикации.

«Они запускают новый большой «воздушный цикл» и изменения в мировой экономике ни много ни мало на 200 лет», — объяснила астролог.

Володина подчеркнула, что важными станут и затмения, которые произойдут 30 ноября и 14 декабря.

«Для тех, кому решительно ничего непонятно, главная мысль такова — покой нам только снится. Вторая половина года тоже будет боевой и вряд ли позволит расслабиться», — написала астролог.

Напомним, что ранее астролог поделилась мнением о том, какие страны лучше избегать для поездок на отдых.