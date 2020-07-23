Звездный фотограф показал снимок влюбленных Лолиты и Цекало

Москва, 23 июля. Звездный фотограф Роман Родин поделился редким снимком, на котором запечатлены Лолита Милявская и Александр Цекало. Кадр был сделан в 90-х.

Родин в своем профиле в Instagram регулярно публикует архивные снимки звезд отечественного шоу-бизнеса. Одним из последних кадров стала фотография Кабаре-дуэта «Академия», который когда-то прославил Милявскую и Цекало.

«А ведь это тоже история российского шоу-бизнеса. Кабаре-дуэт «Академия», — подписал снимок Родин.

На кадре Лолита в сказочном белом платье и в черной шапочке, сделанной, судя по всему, из бисера, говорит что-то в микрофон. На нее пристально влюбленными глазами смотрит Цекало.

«Да, очень яркая и незабываемая история», — отметила интернет-пользователь.

Дуэт Милявской и Цекало образовался в середине 80-х и прославился исполнением шуточных и иронических песен о любви. Творческий союз распался в 2000 году, когда артисты развелись.

Роман между Милявской и Цекало привел к свадьбе. Пара поженилась в 1988 году, но отношения дали трещину, и звезды расстались в 2000 году. По слухам, после развода артисты долгое время не общались друг с другом и старались не появляться вместе на вечеринках.

После Цекало у Лолиты было еще двое мужей, но отношения с ними не сложились. Сейчас, как пишет пресса, у артистки есть кавалер, но его имя Милявская держит в тайне.

Шоумен женился в четвертый раз на модели Дарине Эрвин. Пара сейчас проживает в Соединенных Штатах.