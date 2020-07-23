Эксперт оценил возможность выплачивать ежемесячно 10 тысяч рублей на ребенка

Ежемесячные выплаты на детей необходимы — это непременный признак стабильного и развитого государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал социолог, политолог Михаил Галицкий.

Дополнительные выплаты

В РФ могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Государственную думу внесла партия «Справедливая Россия».

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выплаты, которые распределяются Пенсионным фондом России, ежемесячными. Если инициатива будет принята, то россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет каждый месяц.

«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», — заявил Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом ввел выплаты на детей до 16 лет, благодаря чему семьи единовременно получили в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В июле выплата повторилась, но возрастной диапазон на этот раз расширили с рождения и до 16 лет.

Основа благополучия

Как отметил Галицкий, ежемесячные выплаты на детей необходимы. Основа благополучия любой страны — это обеспечение социальных прав людей и их детей. Каждый имеет право на счастливое детство, а родители — поддержку, упрощающую условия воспитания.

«В рамках детского периода формируется психология, взгляды на жизнь. Каким будет вклад в него — таким будет и последующий сценарий. Неуверенность в завтрашнем дне отразится и в будущем, что станет нелегким камнем преткновения. Если в более широком смысле, то обеспечение первоочередных ступеней нужд, согласно таблице Маслоу, непременный признак стабильного и развитого государства», — пояснил Михаил Галицкий.

Чтобы упростить процесс решения финансовых вопросов, по мнению эксперта, акцентирования лишь на уровне доходов недостаточно. Поэтому необходимо проработать план регулирования и контроля цен, а еще лучше — их понижение. Это займет больше времени и денежных затрат.

«Помимо этого, предложу идею об оформлении пособий и специальных цен, чтобы детские товары стоили дешевле и, опираясь на индивидуальные финансовые возможности каждой семьи, предоставить им право оформить необходимые пособия, обеспечивающие скидку на первоочередные товары. Важно понимать, что не в размере выплат кроется корень, а в ценах, которые могут либо придать ценности установленной оплате, пособию, либо наоборот. Для этого необходим контроль за уровнем цен, возможно, сделать универсамы для многодетных семей либо тех, кому финансово нелегко содержать семью», — заключил Михаил Галицкий.

Ранее сообщалось, что повышенную пенсию могут получить граждане России, которым исполнилось 80 лет. Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), для такой категории лиц полагается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.